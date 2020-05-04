磐石軍艦再度新增4名確診者，且是在長達44天後才確診，且都是無症狀個案，各界關心，是否要改變防疫措施，或是考慮普篩？對此指揮官陳時中表示，相關檢疫方法只要誤差值夠精準，就可以考慮針對高風險族群普篩來做。

陳時中說，有相關檢疫，若精確值或是誤差值比我們現在盛行率還好的話，就會做這樣的考慮，否則誤差值和盛行率高的話就沒有效果。很多要跟醫療量能匹配。

陳時中說，目前醫院維持三採陰，社區積極隔離或是檢疫，加上積極把資訊化做得更好，電子相關的雙向做聯繫，讓大家通報更方便。國內的防疫體系根據三個月來的經驗可以守住，當然未來對於對病毒有更多了解的話，會有其他的一些因應作為。

而這次磐石艦隊四名確診者，因為毫無症狀，經過第二次採檢才找到確診者，未來是否就高風險個案採取較高標準？陳時中表示，根據這次經驗會案專家小組討論，看需要採檢視哪些狀況採檢時間是拉在十四天解除隔離前還是之後做，要跟專家討論再來做。

(中時 )