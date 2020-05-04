林秀香、李章宇合作《優雅的家》飆演技。（中天提供）

李章宇在《優雅的家》飾演三流律師。（中天提供）

從題材、劇情到穿搭都話題不斷的韓劇《優雅的家》，5日起，每週一至週五晚間11點，將在中天娛樂台火熱播出。由演技廣受好評的林秀香及李章宇擔綱男、女主角，兩人同台飆戲讓觀眾們看了直呼過癮。林秀香在發佈會上聊起與李章宇的合作時透露：「這次許允道這個角色是很有正義感、很豁達豪爽的，有一種小狗魅力讓人很想逗弄他，跟李章宇本人很像。」

相較於過去的作品《笑吧！東海》、《女婿們的戰爭》，李章宇在《優雅的家》中身材明顯發福許多，臉也圓潤了不少，因此有網友戲稱他「臉崩」。對此李章宇表示，自己時常拿泡麵調味料來做料理，身邊的朋友都懷疑他是因為太常吃調味料才這麼容易變胖。儘管如此，李章宇因參與演出過多部「婆媽劇」，在韓國大媽圈是紅透半邊天的師奶殺手，在《優雅的家》中飾演的許允道個性敦厚樸實，身材高挑壯碩，也讓他成為了婆婆媽媽們心目中的好女婿代表。

李章宇曾經在韓國綜藝節目中大秀廚藝，因為燒了一手好菜，朋友們都叫他「李長今」。但忠厚老實的李章宇坦承，其實他是趁著大家說話聊天的時候，偷偷加入了花蟹調味粉、蛤蠣調味粉及香菇粉末等各式各樣的調味粉，才做出這些好吃的料理。李章宇解釋：「我不是隨便亂加，這是我經過多次實驗後才調出來的味道。」朋友笑稱他根本是科學家而非廚師。

除了料理外，李章宇也熱愛露營，曾經分享自己在營地野炊的特別經驗，他利用便利商店賣的微波漢堡及番茄肉醬義大利麵，加入豆漿拌煮，最後竟做出了「粉紅醬義大利麵」，另類的創意料理讓人嘖嘖稱奇。

《優雅的家》劇情講述因15年前殺人案而痛失母親的財閥繼承女毛錫熙（林秀香飾）和三流律師許允道（李章宇飾）相遇後，兩人與韓帝菊（裴宗玉飾）帶領的業主風險管理團隊TOP週旋，尋找事件真相的故事。5日晚11點將在中天娛樂台播出首集，毛錫熙（林秀香飾）相隔15年再次回到韓國，在飯桌上猶如撿到槍一般，嗆辣的瘋狂掃射在場的每個人，令人看了痛快不已。三流律師許允道（李章宇飾）身價大翻盤，接獲TOP團隊的工作邀約，還成了毛錫熙的專屬律師。

(中時 )