疫情爆發後多國政府限制商業活動，甚至實施停工措施，導致亞洲多國4月份的工廠產出數據探底，顯見即便在大陸逐漸復工下，全球製造業中心仍持續萎縮。

外媒報導，根據市調IHS Markit發布最新數據，整個東南亞的採購經理人指數(PMI)，已跌破50榮枯值分界，創下歷史新低水準。其中，台灣4月PMI指數跌至47.6%、大跌5.5個百分點，創8年來最大跌幅；日本及南韓PMI指數則各自跌至41.9%與41.6%，皆是金融海嘯來最慘。

相關數據顯示，全球經濟從蕭條到復甦將是漫長且不平衡的。儘管大陸已經重新開放工廠營運，但全球和區域的慘澹恐還會持續一段時間。

IHS也提及，「韓國身為全球貿易的指標國，其數據表現已說明，就算大陸逐步解封並開工，但還未能提供足夠的需求激勵產出活動，也不足以抵銷其他區域的嚴重衰退」。

經濟學家Wellian Wiranto認為，「相關數據下降，將是各地區不得不面對的挑戰，我們希望的是，隨著各國開始解除封鎖，可否帶來新的希望」。

(中時電子報)