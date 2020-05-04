台灣 LG 電子今(4)日宣布正式推出全新 K 系列智慧型手機，中階機款搭載媲美旗艦規格，滿足消費者智慧行動生活的各式日常所需。LG K61 及 K51S 搭載開拓全新視界的四鏡頭相機、6.55 吋大螢幕及4000 mAh 大電量，輕鬆開啟極致行動體驗。母親節將至，看準媽媽們經常使用手機追劇及喜愛拍照等需求，LG K 系列手機搭配 LG 獨創的 DTS：X 3D 環繞音效技術，讓追劇時更加身歷其境，讓媽媽追劇更有感！

LG K 系列新機全面升級四鏡頭配置，K61 搭載 4800 萬畫素標準鏡頭與 1600 萬畫素前鏡頭、LG K51S 則配有 3200 萬畫素標準鏡頭與 1300 萬畫素前鏡頭，兩款皆具備廣角鏡頭，而「景深鏡頭」可讓拍攝人像時更顯出色，同時此兩款新機也是首款支援微距鏡頭，讓消費者無時無刻都能捕捉細緻畫面。

LG K61 更為首款搭載 4800 萬畫素主鏡頭的中階手機。透過景深鏡頭的肖像模式，無論在拍攝美食、人像，藉由模糊背景凸顯拍攝主體。LG K 系列為首款支援 200 萬畫素、89°、f/2.4 光圈的微距鏡頭，於拍攝細小精緻物品時更為清晰。LG K 系列採用 AI CAM 智慧相機，可以精準辨識不同拍攝主體或場景，並提供 8 種建議拍攝模式，讓消費者可以拿起手機，不論是在戶外活動或是家中毛小孩的身影，都可以記錄下精彩時刻。

為讓使用者擁有最佳體驗，LG K61 搭載 6.53 吋 19.5：9 FHD+ Hole in Display 寬廣大螢幕(解析度2340 x 1080)，LG K51S 則採用 6.55 吋 20：9 HD+ Hole in Display 寬廣大螢幕(解析度1600 x 720，無論玩手機遊戲、觀賞電影皆能享有舒服的視覺以及寬廣視野；同時搭載獨創 DTS：X 3D 環繞音效技術，並貼心保留3.5mm 耳機孔，連接耳機即可享受震撼音效，一秒彷彿置身影片現場。

為滿足滑世代族群需求，LG K 系列電量再升級，無論是追劇、連線打手遊一整天都夠用，續航力百分百，亦採用 2.3 GHz 八核心處理器，讓消費者在使用速度上更加往上提升；同時均通過 MIL-STD810 美國軍規防護認證，不論是手機滑落或是身處嚴酷環境都不怕，給消費者帶來全方位的保護力。

LG K51S 智慧手機於中華電信 5 月 6 日正式開賣！為歡慶母親節的到來，搭配中華電信指定資費方案，即可以 NT$0 元將手機輕鬆帶回家，更可享「歡慶母親節千元好禮三選一」活動，包含媽媽最喜歡的日本 TESCOM 高效速乾負離子吹風機、健康管理好幫手的德國 Medisana 玻璃體重計，及最實用的「Hami Point 1000點」(1點等於1元)，表達孝心更有心；同時，學生族群亦能享有「青春無敵學生方案」，月繳 NT$688 手機只要 NT$990 即可帶回家，買就送透明保護背蓋，合約期間內再享學生最愛 KKBOX 免費，數量有限，送完為止。

LG K61 推出冷萃灰與緞光白兩色，建議售價 NT$7,990，5月15日正式開賣。(LG提供／黃慧雯台北傳真)

LG K51S 推出全新冷萃灰及冰火紅兩色，建議售價 NT$5,990，5月6日正式開賣。(LG提供／黃慧雯台北傳真)

LG K61 共推出冷萃灰與緞光白兩色，建議售價 NT$7,990，5 月 15 日起將於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣。LG K51S 推出全新冷萃灰及冰火紅兩色，建議售價 NT$5,990，5 月 6 日起於中華電信、神腦國際、全省經銷通路及三大電商平台同步開賣；搭配中華電信 LG K51S 指定資費購機方案，手機只要 NT$0 元。

(科技)