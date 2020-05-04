苗栗縣政府購置大型復康巴士，將提升苗栗身心障礙者交通接送服務品質及服務能量。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人，為大型復康巴士揭綵、啟鑰，宣告啟用。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府購置大型復康巴士，提升苗栗身心障礙者交通接送服務品質及服務能量。（何冠嫻攝）

苗栗縣大型復康巴士創新全國，打造6個輪椅座位，推動更友善的交通接送服務。（何冠嫻攝）

苗栗縣大型復康巴士創新全國，可容納6個輪椅座位，推動更友善的交通接送服務。（何冠嫻攝）

苗栗縣推動大型復康巴士友善交通接送服務，營造無障礙的社會生活環境。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人，為大型復康巴士揭綵、啟鑰，宣告啟用。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府購置全縣第1台大型復康巴士，保障身障者「行」的權利，更創新全國，設計容納6座輪椅座位，提升身障者的社會參與機會，另在車身兩側分別設計貓裏喵、慢魚及慢城蝸牛圖樣，接送行動不便民眾外，也能宣傳苗栗的觀光特色。

縣府去年爭取衛生福利部社會及家庭署公益彩券回饋金補助493萬5000元、自籌600萬元，共計1093萬5000元購置1輛大型復康巴士，歷時半年打造完成。4日苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦，與苗栗縣無障礙關懷協會理事長呂萬春、苗栗縣肢體傷殘自強協會副理事長王封台等人，揭綵啟用，為苗栗身心障礙者，提升交通接送服務品質及服務能量。

王封台說明，過去不管機構或身障協會辦理團體活動等，只能租借私人或向外縣市求援，有時還要看人臉色，或突遭拒絕打亂行程，如今苗栗有了大型復康巴士，未來辦活動能更加便利且順利。

苗栗縣大型復康巴士首創全國，擴大容納規格，縣府社會處指出，其他縣市最多4個輪椅座位，苗栗復康巴士則可容納6個輪椅座位，另有21個一般乘客座位、12個摺疊椅。

車身並邀請聯合大學設計學系教授吳桂陽、吳元邵設計，兩側分別有貓裏喵、慢城蝸牛及慢魚圖樣，象徵石虎載送夢想與關懷，以及推動縣內以健康、生態保育為出發點的生活哲學，推廣慢活、慢食、慢遊，讓大型復康巴士除了接送行動不便民眾外，也能宣傳苗栗觀光及慢活生活。

縣府運用公益彩券盈餘經費，營運大型復康巴士，並制定「苗栗縣政府大型復康巴士服務使用管理要點」，明訂使用規則與收費標準，落實公平正義原則，提升行動不便的民眾社會參與，享有更友善的交通接送服務，營造無障礙的社會生活環境。

(中時 )