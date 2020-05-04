全球最大記憶體晶片廠三星電子周一宣布今年第一季投入5.36兆韓元於研發活動，改寫2018年第四季創下的歷史最高記錄5.32兆韓元。

三星電子首季研發支出金額相當於其該季營收的9.7%，占比高於去年同期的9.6%。該公司3月時表示，儘管爆發新冠肺炎疫情，公司仍將按計畫執行投資案。

去年三星電子的全年研發支出達20.19兆韓元，首度突破20兆韓元。目前三星電子在全球擁有超過18萬項專利，其中5,075項專利在南韓，8,729項在美國。

(時報資訊)