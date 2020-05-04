《國際產業》三星電子Q1研發支出5.36兆韓元 再創新高 14:492020/05/04 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大記憶體晶片廠三星電子周一宣布今年第一季投入5.36兆韓元於研發活動，改寫2018年第四季創下的歷史最高記錄5.32兆韓元。 三星電子首季研發支出金額相當於其該季營收的9.7%，占比高於去年同期的9.6%。該公司3月時表示，儘管爆發新冠肺炎疫情，公司仍將按計畫執行投資案。 去年三星電子的全年研發支出達20.19兆韓元，首度突破20兆韓元。目前三星電子在全球擁有超過18萬項專利，其中5,075項專利在南韓，8,729項在美國。 (時報資訊) #全球 #三星電子 #兆韓 #研發支出 #項專利 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊手機、電視銷售 三星示警 Q2獲利將下滑 04:102020/04/30 財經要聞 《半導體》實踐企業公民 台積電提供全球防疫資源與協助 11:592020/04/30 財經 全球智慧機產量 Q2恐年減16.5％ 04:102020/05/01 財經要聞 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 台股明天開盤不妙 空手散戶機會來了？ - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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