上周末由於美中衝突升高，美股全面以跌幅做收。今日台股一開盤隨即大跌逾200點，跌幅一度擴大超過300點，回測季線。根據統計，外資資金流向從4月至5/1，新興亞股中，台股是唯一獲外資青睞，流入資金幅度為正的市場，共8.2億美元流入。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，本周市場最大利多來自央行救市措施，除聯準會利率維持0~0.25%區間，歐盟央行也取消購債上限，日銀也宣佈無限量化寬鬆購買國債，目前市場資金豐沛，暫時無須擔心流動性問題。

周俊宏認為瑞德西韋短期帶給市場極大激勵，即使疫情順利於今年上半年獲得控制，有三項趨勢短期內並不會隨疫情消逝。首先，防疫醫療，國人於這段期間內養成的防疫習慣，包括進出公眾場所消毒、戴口罩等行為，到下半年還有可能繼續維持，防疫股到下半年還是會有機會，尤其口罩需求到年底可能都不會消失。

其次，是WFH在家工作、線上學習的趨勢。周俊宏以日本為例，日本政府有「GIGA School」計畫，原先預定在2023年以前實施，要讓日本所有中小學生每人擁有一台電腦，但受新冠疫情影響，日本政府決定提前時程，已在緊急經濟對策案中編列2300億日圓預算，希望能在今年達標；這項計畫加計設備淘汰換新需求，電腦採購量可能上看一千萬台，如果根據日本「電子資訊技術產業協會」(JEITA)統計，2019年日本電腦出貨量為973萬台，等於光「GIGA School」這一計畫很可能就讓日本電腦今年銷量翻倍，因此像主機板、伺服器等類股都具成長潛力。

第三，是工廠自動化生產趨勢。周俊宏分析，基於防疫理由，即使傳產工廠也開始要求社交距離，「一般工廠於空間利用上都講求最大效率，如果產線設計還要考量社交距離，除了物理上騰不出這樣的空間，也可能拖累生產效能。因此，預料將推升產線自動化的需求」，周俊宏表示。

另外，受疫情影響，周俊宏亦認為，未來消費者對於搭乘大眾交通工具的意願可能降低，增加購買自有汽車意願，有助未來車市回溫。

(時報資訊)