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MLB史上首屆官辦電競落幕，光芒投手史奈爾(Blake Snell)在「世界大賽」以3勝0負橫掃白襪投手吉歐利托(Lucas Giolito)。冠軍將可得到3萬美元獎金(約台幣90萬)，史奈爾將捐出做為慈善用途。

史奈爾2018年勇奪美聯賽揚獎，大家不知他打電玩這麼厲害，他最後29場(包含季後賽)贏下26戰，可以說是愈打愈順。季後賽明明對手更強，他反倒只輸了1場就摘下冠軍。

身為投手，史奈爾在電玩裡卻擅長打擊，攻下145分是30位參賽者最多的。吉歐利托說：「我很少看到史奈爾這樣的打者(玩家)，他看球非常精準，把我打得很慘。」

大聯盟老總曼佛雷德(Rob Manfred)說：「大家展現出競爭的心態與情感，這是球迷想要看的。」史奈爾好像什麼都沒得到，不過聯盟記者Robert Flores有展示一個公事包，裡面可能裝著史奈爾的獎盃。

(中時電子報)