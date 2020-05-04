上周四SBL超級籃球聯賽劃下句點，本周將由第15季WSBL女子超級籃球聯賽接棒延續籃球熱力，女籃新球季週三登場，上季17戰全勝封后的國泰女籃，挑戰10連霸。

國家防疫隊和人民同心協力做好防疫，讓台灣成為還能有運動比賽的少數國家地區，在遵守防疫措施的規定下，新球季WSBL終於即將展開，但目前疫情尚未完全受到控制，比賽目前仍不開放觀眾進場，請球迷透過ELEVEN體育家族的直播服務為女籃加油。

第15季WSBL女力再升級，國泰女籃將挑戰WSBL 10連霸，這次徵召結束WCBA之旅的女將王維琳等好手，去年亞軍中華電信補進兩名建教合作的新血劉惠茹和黃子涵，周三的開幕戰會上演去年冠亞軍對決戲碼，令人備受期待；去年WSBL經過首次選秀，台電補進狀元楊芷瑜，還有同是「佛光幫」的彭惠貞跟林嘉慈尋求止敗，台元則是選中榜眼北市大禁區陳亭羽，各隊都補進選秀新血會有什麼突破，一起來觀戰。

WSBL女子超級籃球聯賽例行賽從5月6日到6月16日，季後賽則從6月19日到21目前閉門進行。

(中時 )