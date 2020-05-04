國防部曝未來艦上確診SOP 有必要會中止任務 14:542020/05/04 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍敦睦艦隊的油彈補給艦-磐石軍艦。(圖/翻攝自 海軍司令部官網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦支隊磐石艦爆發群聚感染後，國防部今天在指揮中心記者會中宣布未來艦上發生確診者的SOP，若有必要，會中止任務返航。 國防部副部長張哲平表示，未來只要艦上出現疑似個案有身體不適的狀況，第一會先隔離、第二是回報、第三是評估，若近距離可用飛機載回就用飛機載回，若出遠程任務有終止任務必要，就會終止任務。 (中時 ) #任務 #未來 #艦上 #國防部 #SOP #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 慶祝連續5天0確診 國防部慶祝竟扛五O機槍要發射.... 15:332020/04/30 政治 期待第6天0確診 網友希望看到國防部貼這圖 17:212020/04/30 社會 美媒建議私船可扣押大陸商船 陸國防部斥：海盜 11:222020/05/01 兩岸 軍方同意無償撥用惠來厝段土地 中市府朝社福用途規畫 15:142020/05/01 政治 慶祝6天零確診 國防部開這台出來...網：這更猛！ 14:242020/05/01 政治 短評／國防部臉皮真厚 04:102020/05/02 時論廣場 磐石艦染疫風波 國防部致歉：艦艇將配置篩檢用儀器 14:342020/05/03 生活 國防部期盼社會各界愛護磐石、岳飛及康定軍艦官兵 00:072020/05/04 政治 敦睦艦隊367官兵解除隔離 國防部安排巴士接送 07:282020/05/04 生活 立委林昶佐 國防防疫計畫寫的很好：但沒落實 11:392020/05/04 政治 生活熱門新聞 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 周二變天 氣象局：2波鋒面接力 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 金正恩對比照又被抓包！網驚：招牌菱角嘴沒了？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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