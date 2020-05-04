海軍敦睦支隊磐石艦爆發群聚感染後，國防部今天在指揮中心記者會中宣布未來艦上發生確診者的SOP，若有必要，會中止任務返航。

國防部副部長張哲平表示，未來只要艦上出現疑似個案有身體不適的狀況，第一會先隔離、第二是回報、第三是評估，若近距離可用飛機載回就用飛機載回，若出遠程任務有終止任務必要，就會終止任務。

(中時 )