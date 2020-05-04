受到新冠肺炎疫情影響，新竹市衛生局發現各項學齡期幼兒的常規疫苗接種率較往年同期相比明顯下降，衛生局提醒，雖現處防疫期間，但家長仍不要忘了讓孩子接種各項疫苗，千萬不要因受到疫情影響不敢上醫療院所。

市長林智堅指出，幼童的健康需要父母特別細心照顧，按時接種各項常規疫苗即早建立幼童完整免疫力與預防新冠肺炎感染都一樣重要，防疫期間家長難免對前往醫療院所感到擔憂，但只要把握4大要點，就能順利讓孩子接種疫苗同時也做好防疫工作。

包括先與醫療院所進行預約，以減少在接種單位的等待時間、就醫過程中全程配戴口罩、出入院所前後清潔手部並用酒精消毒、返家後將全身衣物更換。

衛生局長王宗曦表示，家中有學齡前兒童請檢視幼童預防接種黃卡，若有適齡應接種而尚未完成者，可攜帶兒童健康手冊和健保卡，前往合約醫療院所或新竹市3區衛生所皆可完成疫苗接種，讓孩子儘早獲得完整保護力。

衛生局提醒，今年全市有5000多名小一新生，入學前要完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗」、「日本腦炎疫苗」及「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺4合1疫苗」等3劑疫苗，以提升學童免疫力，杜絕校園傳染病，提醒家長盡快帶孩子接種，保護孩子健康不能忘。

有關疫苗接種相關資訊可至疾管署全球資訊網「預防接種專區」（http://www.cdc.gov.tw）查詢。

(中時 )