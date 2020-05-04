行政院長蘇貞昌今（4）日舉行「行政院紓困振興方案記者會」，宣布針對弱勢無保者、及農漁民，在排富情況下擴大發放1萬元現金紓困，包括舉廣告牌者、賣玉蘭花者都可受惠。不過民眾打電話到公所詢問，人員似乎也不清楚細節，實際到區公所一趟，沒想到竟暫停受理，現場更是吵得一團亂。

政院擴大紓困，政務委員龔明鑫表示，無保者排富發放1萬元部分，即日起就可申領，而農漁民部分則在下周一（11日）起開放申領。蘇揆表示，這次擴大紓困對象，包括有工作但未加保軍、公、教、勞、農保者共約34萬人，像是賣玉蘭花、流動攤商、個人接案、舉廣告牌者，都可在排富情況下發放1萬元。條件是家戶平均所得高於各縣市基本生活費1.5倍低於2倍者。相關人員可在公所辦理，在填具表格後直接領現金或申請入帳戶。

三重區公所貼出公告，暫停受理紓困相關作業。（圖／讀者提供）

民眾到三重區公所，發現現場竟貼出告示，指稱相關規定尚未頒布，網路消息虛實交雜，恐有所誤導，因此有關急難紓困方案申請「暫停收件」，新的申請時間將另行通告，已收件者將依定版規定確認後審理，告示下方更寫上，「3天後打電話確認」，並留下連絡窗口電話號碼。

該民眾實際詢問現場公所人員，對方稱沒收到政府公文，因此自行決定暫停受理，否則萬一收了資料結果有問題，還要修改，並直言「3天後確認再打電話來看看」、「之後就打電話確認，這樣我們比較輕鬆一點」，之後又說，是因紓困擴大放寬，沒有相關表格可以讓民眾填寫。

只是已有不少民眾到公所了解狀況，甚至有人暫停工作趕到現場，卻被擋在門外，民眾與公所人員發生爭吵。現場民眾認為太扯，若是區公所擅自決定暫停受理，真的太誇張。

實際打電話到三重區公所詢問，總機證實暫停收件，其他相關問題則不便回答。

(中時電子報)