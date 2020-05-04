記者會上演出行動劇，提醒民眾使用line或臉書網路購物要小心，以免受騙，地檢署也會與彰化縣警察局合作，找出詐騙者，共同打擊犯罪。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府首創社區法律行動專車，結合消保官、納保官和犯保官，並加入食安廉政小組，5月起巡迴全縣8大社區宣導，透過8場次就近零距離接地氣社區服務，減少民眾奔波時間，並提供公務及法律諮詢，嚴格食安把關、公平課稅及反詐騙目標。(謝瓊雲攝)

彰化縣長王惠美與彰化地檢署檢察長徐錫祥4日攜手宣布，將結合消保官、納保官和犯保官3方，再加入食安小組，巡迴全縣講習，盼透過社區服務，在第一線面對面給予民眾相關法律諮詢服務，強化法律知識。

彰化有三保！消費者保護官、納稅者權利保護官、犯罪被害人保護官，在加上縣府推動食品安全廉政工作小組，組成全國首創的下鄉巡迴反詐騙宣導團，由社區法律行動專車載著三保官下鄉，民眾有任何稅務問題、食安疑慮，或網路購物等消費詐騙等案件，都能直接尋求解答，保障自身權益。

彰化警方統計，今年以來受理民眾遭詐騙受害案件300多件，其中以網路詐騙最多、占8成以上，尤其因疫情關係，臉書平台口罩消費爭議更是層出不窮，交易金額從幾百元到上萬元都有的問題最多。

法制處提醒，近日彰化最大廠中衛公司遭黃琪假冒香港首富李嘉誠祕書，假冒要訂口罩和酒精棉片捐贈，幸好公司警覺有異報警；也有報案人稱在臉書下訂口罩，匯款後竟送來1瓶礦泉水，簡直讓他傻眼又吐血。

王惠美表示消費糾紛、詐騙行為防不勝防，縣府積極主動運用跨局處合作、加強宣導，期能以「預防重於治療」方式，積極保障民眾權益，保障縣民的消費權益。呼籲民眾多多參與，一起安全消費、聰明節稅、防範詐騙。民眾如有消費相關問題，可撥打「1950」消費者服務專線，或洽法制處04-7531183。

徐錫祥說，縣府「三保官」跟地檢署業務息息相關，無論食安、納稅、或者詐騙犯罪，若能及時發揮功能，就可減少犯罪及發生。

彰化縣政府今年共規劃8場次社區巡迴講習，預計前往彰化市向陽社區、員林市大饒社區、鹿港鎮洋厝社區、和美鎮南佃社區、溪湖鎮巫厝社區、北斗鎮新生社區、田中鎮舊街社區、二林鎮華崙社區等8大社區。

(中時 )