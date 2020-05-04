逛藝術中心不再走馬看花！清水區港藝中心顛覆傳統，結合實體建築景點開創新玩法，即日起推出實境遊戲「港藝事件簿─魔法封印」。港區藝術中心主任徐佩鈴表示，只要下載APP，藉由魔法有趣故事，帶領玩家一同進入解謎世界，深度探索港區藝術中心及清水眷村文化園區兩大景點。
徐佩鈴表示，「港藝事件簿─魔法封印」APP是專為港區藝術中心開發客製化遊戲，透過故事繪本APP情境引導引領玩家深入其境，一同解開魔法封印、破解謎題，幫助男女主角重拾歡笑。
港區藝術中心指出，遊戲路線涵蓋港區藝術中心及清水眷村文化園區，兩個園區尋找4個特色景點，每個關卡獨立設計，玩家可自由選擇先後，約可於1.5至2小時內全部玩完。
港區藝術中心表示，遊戲有簡易及普通版二種，適合各種年齡層，前10名可領取免費遊戲道具盒，即日起至10日止。該活動於5月1日推出，三天連假獲民眾踴躍參加，道具盒不到1小時被索取一空。
(中時 )
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