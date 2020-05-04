元太(8069)與群創(3481)共同宣布攜手進軍大尺寸ACeP(Advanced Color ePaper)全彩電子紙市場，群創為第一家與元太合作生產及銷售大尺寸全彩電子紙模組的夥伴，共同搶攻物聯網與智慧城市發展趨勢帶來電子紙多元應用的商機。

電子紙以超低耗電、持續顯示不耗電、類紙質感、反射式顯示技術運用環境光源而不自發光等特性，成為物聯網與智慧城市的最佳顯示界面。而在彩色電子紙技術持續突破下，元太與群創看好彩色電子紙的市場發展利基，由元太供應全彩電子紙薄膜，群創投入全彩電子紙模組生產製造，開發28吋長條型全彩電子紙看板，並發揮群創在特殊用途及大尺寸面板製造的優勢，於市場推廣銷售大尺寸全彩電子紙產品應用。

28吋長條型全彩電子紙看板將主要應用於車廂內廣告看板及零售顯示看板，涵蓋如捷運、高鐵、電車、電動公車等公共交通領域及相關零售應用領域，可顯示與輪播公共資訊與商業廣告，進軍公共交通與零售場域的商機，拓展大尺寸電子的多元應用。

本次合作將以電子紙持續顯示不耗電、超低耗電、陽光下可視性等產品優勢，以全彩電子紙看板取代於公共與商業區域的紙張海報，降低資源的消耗，推動節能、智慧無紙化應用，有助於智慧城市發展。

(時報資訊)