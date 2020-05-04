109年國中教育會考16、17日登場，今年基隆區共3066人報考，考場分別設置基隆女中、基隆高中及基隆海事，市府教育處因應今年禁止家長陪考，便當、飲水將由各國中考生服務隊提供，已通知考生必須穿著校服應試，以利各校服務隊辨識。

教育處長林祝里說，三所考場學校，當天上午7點統一開放考生進場，配合防疫，校門口實施量測體溫，請考生務必戴口罩，提前在試前30分鐘報到，今年試場座位規畫梅花座加大距離，並採1.5公尺室內社交距離用餐模式，確保學生健康。

今年考試不開放家長陪考，將由各國中學校組成考生服務隊，提供考生便當、飲用水等貼心陪伴服務，如果家長或外送人員要送餐，必須在校外交付，不可入校，教育處也函請各國中學校考生必須統一穿校服參加考試，方便考生服務隊提供服務。

針對特殊因素考生，身心障礙及重大傷病考生親屬，可以向考區學校申請1名親人陪考，另考試當天考生有發燒或出現嚴重呼吸道疾病，現場共有12名具醫護背景的監考人員，會立即引導考生從獨立動線至「第二類備用試場」應試。

教育處也提醒，已配發每名考生一天一片口罩，考場內一律佩戴口罩，考生需配合監試委員指示，暫時拉下口罩查驗身分後戴回，若勸導不配合該科不予計分，至於居家隔離、檢疫考生，暫訂30、31日補考，若私自參加考試，依規定取消資格且不得補救。

(中時 )