雙王領跌，台股回防10700點！新冠肺炎疫情導致蘋果等大廠難以預測Q3營運，且五一連假期間，美股連兩天走跌，尤其是美國半導體指數重挫，讓台積電(2330)及大立光(3008)開盤前就承壓，股王權王股價跳空開低，台塑(1301)、台塑化(6505)、和泰車(2207)、聯發科(2454)及鴻海(2317)等權值股全面走弱，讓台股一開盤就跳空大跌失守10800點，盤中更一度大跌逾300點，指數下殺至10658.5點。

所幸部分中小型股人氣猶在，寶齡(1760)、合一(4743)、生華科(6492)、歐買尬(3687)、恆大(1325)、高端疫苗(6547)、創業家(8477)、安力-KY(5223)、神隆(1789)、光鋐(4956)股價逆勢漲停作收，讓指數小幅拉升，但權值股全面走弱，讓台股指數只能回防10700點。終場加權股價指數為10720.48點，大跌271.66點，成交量1896.23億元；OTC指數為137.06點，下跌0.64點，成交量447.53億元。

今日上市各類股以生醫類股表現最佳，上漲2.2%，其次是化生醫類股及資訊服務類股，分別上漲0.37%及小跌0.58%，表現較差者為汽車類股、光電類股及油電氣類股，汽車類股下跌5.74%，光電類股下跌3.79%、油電氣類股下跌3.45%；上櫃部分，表現最佳為生醫類股，上漲1.7%，表現最差為遊戲類股，下跌3.96%。

就技術面來看，今天台股受到上週美股連兩天重挫拖累，指數跳空開低，一度大跌逾300點，中場過後，指數小幅拉升，終場下跌271.66點，以10720.48點作收；受到歐美各國即將解封、瑞德西韋臨床試驗數據正向等利多加持下，台股指數於上周四帶量突破年線壓力，連4日紅棒帶量上攻，量能並回溫至疫情爆發前水準，儘管今天台股指數受到美股重挫影響大跌作收，但因技術指標持續偏多，且新台幣維持強勢格局，加上台股成功克服年線壓力，拉回後仍有機會再向上攻高。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，歐洲疫情降溫，除了德國疫情明顯趨緩外，西班牙、義大利、法國緩步降溫，歐洲多國預計5月中解除封城；另一方面，各國貨幣政策與財政政策雙管齊下，利率幾乎都快速降到0附近，增加購債，擴大給予中小企業借款，以及擴大政府支出，給予稅率與貸款優惠，短期財政政策最為直接有效，貨幣政策則提供下半年復甦的動能，協助企業先免於倒閉，再求後續經濟活動回溫，皆有助於激勵股市表現，大體而言，指數已過最恐慌時間，不過，後續仍需觀察疫情變化，高峰何時到來？以及疫情趨緩，經濟活動恢復的力道如何？若經濟回溫力道過低，指數仍有反轉的下跌的風險。

吳繼先指出，加權指數於3月中下旬見到8523低點，已包含風險資產的流動性大逃殺，之後於3月底迅速收復十年線9100點關卡，隨著各國加大力道救市方案，股市迅速彈升近50%，此波台股下跌後的大反彈，已反映疫情到6月底前將獲得控制，若後續各國解封狀況不如預期，短線仍有漲多回檔壓力。選股上建議優先布局下半年具有強彈機會者，看好先進半導體、5G手機及基地台，以及近期較強的資料中心 伺服器、商用NB等利基性個股。

復華傳家二號基金經理人游秋華表示，3月下旬以來FED及各國政府強力政策救市措施，抵消因新冠病疫情造成之經濟及企業獲利衰退之不利影響，使股市在4月出現10%以上反彈幅度。上週因美股連兩個交易日收黑中斷台股漲勢，整體而言，未來股市是否繼續震盪向上，疫情是否受控仍是關鍵，因為將攸關全球及歐美經濟正常重啟之時程，接下來選股可著墨具長期優勢之產業龍頭股、穩定成長高股息股，以及伺服器、5G基地台供應鏈、NB供應鏈及線上遊戲類股，並留意接下來所公布的財報數據。

(時報資訊)