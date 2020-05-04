國內新冠肺炎疫情趨緩，相較多個國家紛紛爆發大規模社區感染，台灣的狀況相對溫和，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天提出解釋，認為在台灣戴口罩不會被標籤化是疫情較為溫和的一大關鍵。

張上淳說，一個沒有被隔離的病人會造成多大的社區傳播？必須要看病人身上的病毒量多少，超級傳播者因身上病毒量大就很容易傳播。另外就是該人症狀或是生活模式為何，像無症狀感染者因為沒有打噴嚏咳嗽，沒有飛沫所以就不容易傳播。

張上淳補充，像教會那樣的大型集會，就會影響到傳播的範圍多大多小。其他就是個人及週遭人衛生習慣的問題。如果有習慣戴口罩跟不習慣戴口罩，會有很大的差異，歐美與台灣的差異就是，歐美大家都不會戴口罩，要有病人才要戴口罩。如果今天有人在社區戴口罩，會有人怕被標籤化，所以就會即便是生病了也不會戴口罩。

而台灣因為不會被標籤化，所以就不會怕被標籤化，在台灣去醫院也都會習慣戴口罩。張上淳說，我們也強調要勤洗手，我們戴起口罩也減少我們觸摸口鼻的機會，如果沒有戴口罩就會去觸摸自己的口鼻，觸摸時絕對不會時時都在洗手。所以這些加總起來，就是即便有好幾次事件，卻沒有造成太大的傳播的主因。

(中時 )