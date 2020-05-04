我國花卉生產技術先進，花卉種類豐富、品質優良，深受國內外消費者喜愛，然受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)影響，花卉產業亦受衝擊，農委會為協助產業共渡難關，已啟動多項花卉產業紓困與振興措施。為提供消費者更方便、多元之購花管道，該會輔導台灣區花卉發展協會、台北花卉產銷股份有限公司及台灣區花卉輸出業同業公會，供應最優質美麗新鮮的國產花卉提供全聯福利中心、家樂福量販店及楓康超市，於實體通路賣場設置國產花卉展售專區，已於在4月期間陸續上架銷售。愛花買花零距離，全民一起來買花，幸福生活一把抓，農委會邀請您，一齊選購國產優質鮮花，妝點居家好時光。農委會說明，時值康乃馨、文心蘭、百合、菊花、洋桔梗、腎藥蘭、蝴蝶蘭等花卉當令，花開正美，為讓民眾日常生活更貼近花卉，讓美麗花朵進駐居家，該會與全聯、家樂福及楓康超市等知名通路業者合作拓展花卉銷售新通路，於賣場設置花卉展售專區，讓民眾在採買日常生活所需用品時，也能將花卉同步列入採買清單，以花卉鮮美的生命力療育紓緩防疫期間的緊張心情，輕鬆創造居家幸福氛圍。

農委會進一步說明，目前全聯福利中心、家樂福量販店及楓康超市三家大型超市量販店，已於4月中旬起陸續於雙北、新竹、中彰投地區的所屬分店開賣國產花卉，未來並逐步拓展銷售門市據點。其中全聯福利中心已展點20家門市，未來目標將拓展至100家；楓康超市則於新竹及中彰投地區共48家分店銷售外銷等級優質國產切花；另家樂福量販店則有7家門市開賣，預計上半年可進一步拓展到30間門市。愛花的消費大眾可洽其官網了解相關銷售資訊就近選購。

迎接5月溫馨母親節及6月畢業季節到來，農委會邀請您將暖心付諸為購花行動，除康乃馨外，百合、蘭花、桔梗、玫瑰等當產季花卉，朵朵芬芳艷麗，更是最佳選擇，花在您左右，買花零距離，以花為媒介，散播溫馨與祝福，歡迎大家一起來買花。

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