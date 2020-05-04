柯以柔近日錄TVBS《地球黃金線》聊「媽媽用車」主題，分享買車經驗，外型嬌小的她，愛車是七人座豪華休旅車，「想趁自己現在有能力，爸爸想開什麼車都讓他開。」所以兩年前她購入這台柯爸的夢幻車款，除符合大空間，讓她能常帶家人露營，也讓爸爸圓夢。

母親節將至，柯以柔最大願望是希望疫情趕快過去，大家恢復正常生活，她透露去年自己生日時，七歲兒子竟拿出自己存的三百塊零用錢，要她拿去買禮物，讓她大呼感動。回想開車驚險時刻，她提及20多歲時，曾因工作關係精神不濟，開車撞上前方停紅燈的貨車，「當時我已準備踩剎車，但下一秒睜開眼，我的擋風玻璃已經都碎了！」經過這次意外，她絕不疲勞駕駛，真的太累就會開到休息站瞇一下。

柯以柔（左）與蘇宗怡開心合影。（TVBS提供）

而今年因為潤四月，主持人蘇宗怡將準備豬腳麵線為父母添壽。同樣為人母的蘇宗怡表示，家裡冰箱門上至今還貼著兒子小學時寫的卡片，「我一直放在那，洗碗的時候也會看著。」她覺得最近很幸福，「兒子會摺衣服，老公負責掌廚。」平時最開心莫過於她收完衣服後，只要往兒子床上一放，兒子就會將所有衣服摺好。

(中時 )