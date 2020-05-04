新北市與國立故宮博物院合作「溫故知新We are Teams」計畫。（許哲瑗攝）

裝載古老醫藥、疫病歷史等故宮典藏。（許哲瑗攝）

未來1年內將開進新北30處偏鄉小學，由故宮專人介紹展覽。（許哲瑗攝）

新北市與國立故宮博物院合作「溫故知新We are Teams」計畫，打造首輛「新北小漾maker號」行動專車，裝載古老醫藥、疫病歷史等故宮典藏，未來1年內將開進新北30處偏鄉小學，由故宮專人介紹展覽，學生不必人擠人，就能一窺故宮神秘面紗；新北市長侯友宜今揭牌並表示，很高興能與故宮成為合作夥伴，帶給孩子更創意、更多元的資源。

侯友宜今上午與故宮博物院院長吳密察，於市府大樓外簽署合作儀式，共同體驗行動專車課程，製作抗菌皂，認識故宮典藏。

侯友宜說，多年前造訪故宮，因陸客眾多，看不到5分鐘就草草離開，其實台灣有這麼好的寶貝，應該讓更多人看見，盼透過合作計畫，結合古人智慧、現代科技，讓偏鄉孩子學習更多元的歷史，也讓大家知道台灣處處有寶貝、新北處處是文化。

「故宮不再難以親近！」吳密察致詞表示，故宮名氣雖大，卻總是讓民眾感覺很老、很遙遠，國人造訪比例反倒較低，這次與新北市教育局、文化局、勞工等跨局處合作，將古典文化與中小學課程結合，從小學生到銀髮族都能體驗，盼將老祖宗的智慧傳承下去，先在新北市起步，未來要推廣到其他縣市。

新北市教育局說明，合作共分4項計畫，除了打造故宮行動專車，也將結合故宮資源，在新北市舉辦全國最大場創客展、故宮典藏教育展等，此外新北市鶯歌陶博館、黃金博物館等博物館，也有望加入故宮推出的「愛台灣博物館卡」，未來國際旅客只要一卡在手，即可輕鬆暢遊新北市博物館。

金山高中校長賴來展說，行動專車首波課程，以防疫為主題，運用故宮醫藥書《本草綱目》、古代青銅器等典藏素材，展示故宮醫藥典藏，並以歷史角度說明從古至今的疫病軌跡，18日起將巡迴於偏鄉30所中小學，嘉惠1500名學生，也開放社區居民體驗，未來將拓點至都會區學校，持續開發新課程。

(中時 )