英國日前有一名習慣吃素的男子埃蘭（Christopher Ellam），因為不滿在咖啡廳打工的女友史密斯（BethanySmith）返家後身上「聞起來像培根」，竟揪著她的頭髮，還撕破衣服逼她去洗澡。事後，史密斯回到母親家並報警。法院最後裁定埃蘭2年內禁止再靠近女友史密斯還須支付賠償金。

根據英國《每日郵報》報導，22歲的史密斯（Bethany Smith）與男友埃蘭（Christopher Ellam）交往4年。然而，這段戀情因無法得到家人的支持，2人便一同在外租屋生活。不料，交往沒多久埃蘭便提出希望女友跟自己一起吃「全素」的想法；當時2人為此吵了一架，最後史密斯雖不情願，依舊委屈求全的答應一起吃素。事後，史密斯慢慢發現男友有著非常恐怖的控制欲，就連自己多看電視上的男明星一眼，也會引來對方的辱罵跟不滿。

近日，史密斯開始在繼父的咖啡廳上班，賺錢養活自己和男友。而事發當時，史密斯剛自咖啡店返家，埃蘭便認為她「整個人聞起來像培根」，遂開始毆打並責罵她是「又胖又噁心的傢伙」，還嚴厲質問她是否破戒吃肉、扯著她的頭髮到廁所逼她洗澡。隔日，當史密斯要出門上班時被埃蘭制止，2人再度大吵一架，埃蘭情緒激動的拿起剪刀剪掉女友的洋裝，並用玻璃瓶朝史密斯狂砸，最後憤而離家。

史密斯帶著傷痕累累的身軀，趁埃蘭不在回到母親家中並報警，難過表示和男友交往4年，已經無法再忍受對方的暴行，這次男友對自己動粗讓她徹底清醒。當地法院裁定埃蘭需要支付女友500英鎊（約19,000元台幣）的賠償金，且2年內禁止埃蘭靠近史密斯。

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(中時電子報)