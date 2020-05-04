金正恩神隱多日出席公開場合，掃除外界對於他病危死亡的傳言。有許多「脫北者」透露，金正恩會精挑細選「歡樂組」，北韓政府每年會從校園徵召10幾歲的女生，還要體檢確定是「處女之身」，然後送給金正恩當玩物，曾出版過《為了活下去》一書的「最美脫北者」朴延美（Park Yeonmi）也爆料金正恩的淫靡生活。

5月1日金正恩出席剪綵典禮的影像公布在大眾面前後，朴延美就在推特上表示「就像我說的，金正恩回來了！」，她同時分享一段北韓女子歌舞團的影片，並感嘆「這些無辜的女人是金正恩獨裁者的奴隸，而且她們活得沒有尊嚴，被視為現代的『慰安婦』，身為一個韓國人以及一個女人，這讓我感到噁心」。

朴延美在臉書發文揭露金正恩的「歡樂組」。（圖／翻攝自朴延美臉書）

朴延美分享一段北韓女子歌舞團的影片。（圖／翻攝自朴延美臉書）

朴延美也在臉書轉貼《紐約郵報》的報導，發文寫道「金正恩在被稱為『人間天堂』的元山大宅，隔離期間和2000名奴隸在一起，這個團體在北韓被稱為『歡樂組』，她們是北韓領導人和菁英高官們的秘密性娛樂表演者」。她透露，這些女人被迫唱歌跳舞、從事性行為，以取悅這些男人，根本是現代版慰安婦。」

另外，綜合韓媒報導，金正恩早在2015年就下令，重新組建2011年短暫解散的歡樂組，在全國物色個子高挑、容貌艷美的青春女子，全部收編來當他的「後宮佳麗」。歡樂組的篩選條件非常嚴苛，必須證明是處女之身，最小的13歲便開始唱跳生涯，如果有幸活到20歲，則會被金正恩當作「獎品」打賞給高官，彷彿金正恩和北韓高官的後宮。

歡樂組目前由至少2000名女性組成，偏好青春肉體的金正恩，據傳連女童都不放過，部分脫北者曾指出，歡樂組內有很多少女，年紀甚至都未滿13歲。

報導中還指出，成員通過嚴苛條件後還要進行長達20個月的集訓，修習英、日、中等外語課程，還要學會「性招待」如何穿著、如何避孕等。

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(中時電子報)