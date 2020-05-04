一對夫妻結婚6個月後，妻子生下了女兒，但丈夫卻對此起了疑心，因為2人在婚後才同房，且女兒也不是早產兒，經親子鑑定後，果真確認女兒並非他親生，讓他綠光罩頂！

綜合陸媒報導，福建廈門發生一起離婚糾紛案，一對夫妻於2016年10月19日結婚，半年後，妻子於2017年5月生下女兒，但丈夫卻覺得相當奇怪，因為他和妻子婚後才同房，且女兒也不是早產兒，因此他委托了司法鑑定所進行親子鑑定，結果顯示女兒並非他親生，讓他大受打擊，於是告上法院要求離婚，並要求妻子返還撫養費、醫療費、精神損害慰問金等費用，總計近30萬元。對此，妻子辯稱，因工作關係，2人婚後就分居兩地，而丈夫老家的一切事物都是由她打理，任勞任怨照顧家庭。

經法院審理，認為妻子於2人婚姻關係持續期間，未將女兒非丈夫親生一事告知對方，讓他承擔扶養義務，因此丈夫要求返還撫養費、醫療費和親子鑑定費理由成立，應予支持；但丈夫要求妻子返還金銀首飾款，證據不足，不予支持。

法院認為夫妻倆感情已破裂，雙方也都同意離婚，應予准許，因此湖里法院一審判決2人離婚，且妻子應返還撫養費人民幣32018.25元（約13.5萬新台幣）、醫療費人民幣3614.15元（1.5萬新台幣）和鑑定費人民幣3000元（1.2萬新台幣），女兒交由妻子撫養，丈夫其餘訴訟請求則駁回。

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(中時電子報)