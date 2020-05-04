慶祝一年一度母親節暨模範母親表揚，南屯區公所由區長簡士喆代表市長盧秀燕，親送獎牌及精美紀念品到府傳達市長心意。（陳世宗攝）

慶祝一年一度母親節暨模範母親表揚，南屯區公所防疫與尊寵兼備，今年度調整模範母親的表揚方式，特別由南屯區公所區長簡士喆代表市長盧秀燕，親送獎牌及精美紀念品到府傳達市長心意，並禮聘專業攝影師拍攝媽咪美美全家福寵愛媽咪無極限。

溫馨的母親節到來！南屯區公所由區長簡士喆代表市長盧秀燕，前往109年榮獲模範母親受獎人府中致意，致贈題有「母儀典範」的獎牌及禮品送上最真摯的禮讚與祝福，今年特別將頒獎舞台搬至受獎人家戶前，防疫與尊寵兼備。

當簡士喆將代表榮耀的紅肩帶親自披上受獎母親身上，現場感受滿滿的慈愛與幸福，更拍下感動的瞬間，為受獎人全家福紀念留住最美好的回憶，表達對慈母們感恩之情懷。

為提倡家庭倫理，藉以改善社會風氣及表彰母愛春暉，今年模範母親由各里的里長推薦共31位模範母親。文山里何李嬌玉女士為最高齡，今年已91歲，婚後育有5女，教育子女在社會都能腳踏實地做事，目前生活圓滿，兒孫滿堂。寶山里的徐素貞女士，本身通過建築科高等考試及格，夫婿現任法調解委員及南屯區調解委員，重視子女的教育，培育出不凡的成就令人驕傲，展現出偉大母愛足為表率。

南屯區公所指出，雖每位母親的家庭狀況、故事背景不盡相同，但是成就子女、成就家庭、無私奉獻的用心，令人感動與敬佩!願天下每一位偉大的媽媽健康、平安，並祝母親節快樂!

(中時 )