台61線聯結車翻覆 林口警封閉北上車道 15:192020/05/04 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線北上21k處今日下午13時發生聯結車與電動機車擦撞的車禍，機車騎士受傷但意識清楚，肇事原因待釐清。（林口分局提供／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線北上21k處今日下午13時發生聯結車與機車擦撞的車禍，68歲陳姓機車騎士左腳骨折、意識清醒，送往淡水馬偕醫院治療，65歲林姓聯結車駕駛未受傷，肇事原因待釐清。目前北上雙線車道、路肩，全數封閉無法通行，林口警呼籲請民眾改道，配合疏導措施。 (中時 ) #聯結車 #車道 #機車 #林口 #肇事原因 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園L301樂活巴延10日停駛 試辦318公車11日上路 23:012020/04/30 生活 國道3號酒駕釀禍 聯結車卡分隔島車頭全毀 12:342020/05/01 社會 騎機車去超商走路回家 誤以為機車失竊警速尋回 12:362020/05/01 社會 林口社宅挺防疫 隔離或無薪假住戶租金打8折 15:192020/05/01 生活 國3新店隧道口汽車翻覆 現場封閉2車道 15:522020/05/01 社會 林口社宅祭租金紓困 隔離或無薪假住戶租金打8折 16:442020/05/01 財經 屏東里港砂石車專用車道6車連環撞 8人送醫 11:172020/05/02 社會 綠能新選擇 應推專屬停車格 04:102020/05/03 財經焦點 老翁英、日文夾雜謝波麗士 暖心原因曝光 23:512020/05/03 社會 中市3萬輛機車 未完成定檢 04:102020/05/04 地方新聞 社會熱門新聞 陸專生收假月台這一幕 連宅神都感動 - 社會 室內全木材作隔間單一出口 消防局解析賴宅火警致命原因 - 社會 殺警案兇嫌裁定100萬交保 意外揭露已離婚 - 社會 名醫世家大火5死致命原因 木作裝潢鐵窗堵死僅單一出口 - 社會 名醫賴文德住家大火兒孫5人喪命 現場焦黑斷垣殘壁曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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