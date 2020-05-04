台61線北上21k處今日下午13時發生聯結車與機車擦撞的車禍，68歲陳姓機車騎士左腳骨折、意識清醒，送往淡水馬偕醫院治療，65歲林姓聯結車駕駛未受傷，肇事原因待釐清。目前北上雙線車道、路肩，全數封閉無法通行，林口警呼籲請民眾改道，配合疏導措施。

(中時 )

#聯結車 #車道 #機車 #林口 #肇事原因