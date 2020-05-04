交通部次長黃玉霖（左二）表示，希望高市府維持42％的土地回饋協議。（柯宗緯攝）

召委陳雪生痛批「都是政治惹的禍」，才讓愛情摩天輪天輪卡關。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜提出愛情摩天輪構想，但礙於中央遲遲未簽訂協議書，不願釋放土地，進度嚴重卡關，中央更錯失土地回饋比例42％的優惠，將提高至52％。立法院交通委員會4日率隊實地到高雄港考察，會中高市府、交通部、航港局唇槍舌戰，最後鬧得不歡而散，召委陳雪生痛批「都是政治惹的禍」，高市副市長李四川也動氣說，「給你6年為何不簽約？」

摩天輪開發案，吸引美國、加拿大等國際廠商目光，並主動提案，高市府評估過後提出4處建議開發基地，其中有3處位於亞洲新灣區內，也就是多功能經貿園區第20工區土地，但地主是交通部，目前卡在高市府、港務公司、航港局三方共同簽訂土地開發協議書。

然而，交通部遲未點頭，三方協議書是依據102年公告實施的都市計畫法規定，該案原本中央回饋土地比例為42％，但因無法在108年6月前完成開發，因此依規定土地回饋比例需調高至52％。

交通部次長黃玉霖指出，已重新送新的計畫書給高市府，希望市府努力一下幫忙審查，且土地回饋比例需維持原先協議的42％。此話一出，讓李四川相當不滿說，若照次長說法，等同毀掉6年來的努力，一切得重新來過。

黃玉霖認為，法令有法律補救的空間，可重新送都市計畫審議，也不用花到2年時間，何況港區投資案，不用經過公開招標，投資計畫出來就可以直接跟港務公司來談，「事實上沒有這麼複雜」，「我們很有誠意，一開始就很樂觀其成」，沒有特地要去擋誰。

「回不去了！」李四川直說，既然知今天如此，何必當初？本來這塊土地就協議必須6年內開發，土地回饋比例就可以從52％優惠到42％，且在去年6月前已多次發函提醒中央，「給了港務公司6年時間，並不是只有1年，給你時間為何不簽約？」

李四川強硬說，公務人員是依法行政，土地回饋比例是陳菊時代就訂了，目前有兩條路可以走，第一個是重啟都市計畫檢討變更，但時間不一定，並非市府說了算，還要送內政部審議；第二是將計畫道路也算進回饋比例，或許可以cover。

陳雪生無奈說，只要碰到「韓國瑜」3個字，這個案子就錯掉了，「拜託！麥啊內啊！」，選舉結束了，不要再政治口水，「這都是政治惹的禍」，這麼好的計畫才會停擺。

立委傅崑萁指著交通部等官員的臉痛批，「不要逞口舌之快，這種事我們看多了，一直看你們在演什麼戲啦」，試問港區招商引資現在做了多少成績？自己坐在這裡忍耐很久，不要這樣玩，中央地方本來就該一條心，該做的招商、繁榮都是給台灣的，交通部是基於什麼立場不簽約，應該告訴大家。

會議尾聲，召委陳雪生做出決議，要求航港局、港務公司須與市府在1個月內簽訂三方開發協議書，高市府￼立場堅定，必須依照《都市計畫法》提出解決方案，而交通部則希望高市府三思，能夠回到42％土地回饋機制。

(中時 )