苗栗農工板金科學生包辦中區冷作職類前3名，表現優異。（苗栗農工提供／何冠嫻苗栗傳真）

國立苗栗農工參加第50屆全國技能競賽，摘下中區冷作（金屬結構製作）職類前3名，並在冷凍空調、電氣裝配(室內配線)、板金以及機器人等職類，皆獲得佳作以上成績，勇奪金牌1面、銀牌2面、銅牌4面、第4名1位、第5名1位及佳作5件。

苗栗農工21位學生參加全國技能中部地區分區競賽，拿下金牌1面、銀牌2面、銅牌4面、第4名1位、第5名1位及佳作5件，其中板金科學生賴政斌、林園祐、黃琬筑，更包辦中區冷作（金屬結構製作）職類前3名。賴政斌對生活科技等操作科目特別感興趣，他指出，在訓練過程累積經驗，面對高強度比賽，提醒自己要掌握細節，才能做到最好。

獲得冷凍空調第2名的空調科學生陳彥志，在空調科老師陳保生及鄧旭揚指導下，提升管路焊接及電路除錯的技能外，也培養自己的毅力與堅持，他說，能夠代表學校參賽，是榮譽更是責任。

苗農實習處主任鄭安邦說明，前5名可晉級第50屆全國技能競賽與第46屆國際技能競賽國手選拔賽，爭取2021年於上海舉辦的第45屆國際技能競賽國手資格。

校長謝世宗說明，獲獎關鍵在於同學長時間訓練，鍛鍊意志力與專業能力，另外指導老師們犧牲假期、無私奉獻及家長會、校友會的協助，也是重要推手。他勉勵學生，只要有夢想、肯努力，相信在各個領域都能出頭天。

(中時 )