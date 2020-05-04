新冠肺炎疫情持續在全球延燒，非洲地區累計確診人數飆破4.5萬例，造成境內至少1,800人喪命。坦尚尼亞日前進口了一批檢測試劑，沒想到竟然出現重大瑕疵，總統馬古富利（JohnMagufuli）於3日的記者會上表示，就連山羊、泡泡果的樣本，都呈現陽性反應，目前已將這瑕疵品退回。

綜合外媒報導，馬古富利指出，為檢查試劑的品質，安全部隊隨機從泡泡果、山羊和綿羊身上採樣，並標上人名及年齡送驗，讓其看起來就像是一般人的樣本。篩檢人員在完全不知情之下進行檢測，沒想到樣本竟都呈現陽性反應，這意味著檢測試劑的準確度根本不可信，未染疫的民眾都可能被誤驗為有病。

馬古富利表示，目前已將這批試劑退貨，不過他並未透露是從哪個國家進口。其實馬古富利政府的防疫措施受到不少批評，除了疑似隱瞞疫情資訊以外，還要求民眾透過祈禱的方式趕走新冠肺炎，政府甚至打算進口一批號稱能治療病毒的草藥，不過這種草藥尚未獲得任何國際科學測試認可。

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(中時電子報)