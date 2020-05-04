宏碁(2353)旗下11項產品榮獲2020年的12項德國紅點設計獎肯定。此次獲獎的產品包括：4項Predator電競產品、3項Concept D創作者產品、2項輕薄型筆電及其他多元產品，以卓越及創新的設計獲國際肯定。其中，Acer B250i投影機是宏碁今年CES推出的新品，首度獲得紅點設計獎。

Acer B250i投影機是一台具備出色音效的攜帶型無線LED投影機，造型小巧並以皮革紋表面處理，滿足全方位娛樂體驗；此款裝置具備Full HD 1080p解析度及最高至1200流明亮度，體積僅20.5x20.4x7.8公分，重量約1450克，可輕鬆放入背包便於隨身攜帶。而Waves MaxxAudio音效及Acer TrueHarmonyTM技術則提供使用者身入其境的環繞音樂享受。Acer B250i提供多元便利的創新功能，像是無線投影、自動對焦及居中鏡頭設計，帶來開箱即可使用的深刻使用體驗；此外，Acer B250i具備側投影功能，使用者可隨心所欲擺放，無須佔用空間中心位置，按下自動對焦即可享受獨一無二的影音饗宴。

Predator電競系列產品以筆記型電腦、座艙及螢幕獲得最多的獎項。Predator Thronos Air電競座艙獲得產品創新獎，此獎項為紅點專門為建立全新標竿，並為產業革新奠定基礎的產品所頒發；此外，專為創作者而生的ConceptD桌機及筆電榮獲3個獎項，其他則是由專業型筆電、輕薄筆電及投影機等多元產品獲獎。

NNPredator Helios 700是一款突破極限性能，且挑戰外型設計的電競筆電，此產品採用獨特的HyperDrift滑動式鍵盤，向外滑動的鍵盤可提供更舒適打字體驗。此外，第四代AeroBlade 3D雙風扇可直接由上方吸入冷空氣，有助於保持電競筆電冷卻，同時讓熱血玩家可以將頂級電競筆電效能發揮到淋漓盡致。Predator Helios 700提供玩家如同桌機般的頂級性能及嶄新的外型設計，包含鋒利外型、金屬機身及17.3吋螢幕，搭配冷冽藍光及單鍵RGB背光鍵盤。

ConceptD系列工作站是專為專業創作者而設計的簡約風格科技產品，其中ConceptD 700工作站是一台全白外觀搭配木紋上蓋設計，嶄新的現代化設計隱藏一系列實用且完整的功能，例如適用於行動裝置的無線充電站。ConceptD 700工作站具備雋永的設計及極靜的運算處理能力，能夠提供擬真設計、大型CAD製圖或是BIM工作負載時，穩定且可靠的效能體驗。ConceptD 9系列筆電是創作者的夢想配備，具備準確的色彩精準度及全方位可自訂視角，採用雙軸承設計Ezel Aero Hinge，讓4K螢幕可自由翻轉、傾斜或者移動置適當的位置。藝術設計者可盡情使用隨附無須電池的Wacom EMR觸控筆，這支觸控筆有多達4096階感壓，可提供創作者進行真實的繪畫體驗。除了實用功能外，ConceptD 9能發揮使用者在創作上的無限創意，從工程模擬、AI深度學習或是大型動畫工作室的專案，皆能穩定處理。超現代筆電ConceptD 7系列外型設計搭配雋永的白色金屬外殼2及溫暖的琥珀色背光鍵盤。輕薄的設計便於攜帶，可輕鬆裝入包中；並配備PantoneR驗證的顯示器，具有完美的色彩精準度，可在行動中提供無限創造力。ConceptD 7是RTX Studio認證系列之一，強大效能可即時處理專業影像剪輯、3D CAD工程模擬及動畫，且運作聲音小於40分貝，相當於在圖書館的寂靜環境中，寂靜的效能主要歸功於獨家的冷卻系統及全金屬的風扇設計。

Predator Thronos Air電競座艙Predator Thronos Air電競座艙是熱血玩家的指揮中心，座艙以鋼骨結構精製，讓玩家沉浸於遊戲之中，座艙內的三台顯示器透過支架放置於玩家前方，並可手動調整高度，讓玩家能找到最理想的對戰視角。Predator Thronos Air以藍色光暈點綴，座艙內的精心配置可容納所有配件，包含鍵盤、滑鼠架、線路管理系統及座艙後方放置電競桌機的平台空間。

(時報資訊)