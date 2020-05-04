樹林區一名母親遵從政府防疫措施，在五一連假在家避免外出，減少染疫之風險，沒想到在家睡午覺時，竟疏忽讓家中4歲男童自行打開家門外出在外趴趴走，幸虧有熱心的警察及里長協助，讓小孩順利回家，結束這場驚魂記。

樹林警分局樹林派出所於昨(3)日下午4點接獲樹林區樹福里長轉報，有一名年幼孩童獨自在路邊，並走進里辦公室內，經員警到達後，發現該名男童因年幼不太會說話，於是先將男童帶回派出所休息，並請里長廣播協尋，另將男童資訊PO文到樹林地方網路社群，希望熱心的民眾可以協助。

一直到晚上6點均無消息，待男童在派出所內用餐後，由副所長盧韋程、巡佐冉光輝陪同該名男童至樹福里辦公處周遭，以步行方式幫助小男童認路，並查訪周遭住戶，盡力試圖協助男童返家。終於在晚上7點，王姓母親（約20歲）才急急忙忙到派出所詢問，經身分確認後，遂將男童帶回派出所與媽媽相認，王女表示與先生和兒子同住，今天下午先生外出工作，她在臥室睡覺時，疏忽未注意兒子自行打開家門外出，睡醒才發現兒子不見，便急忙趕到派出所，十分感謝員警及里長的幫忙，兒子才能順利返家。

樹林警分局提醒民眾，照顧年幼孩童時，應注意其安全，尤其應隨時注意孩童動向，切勿讓孩童脫離視線，以免走失。

(中時 )