三重警分局4日下午於分局舉行記者會澄清（翻攝照片／戴上容新北傳真）

中和警方日前發生「警踹頭」事件引發社會熱議，民眾4日在臉書社團「爆料公社」PO上影片，影片顯示三重警方連呼9掌、徒手爆打已經上銬的男子，三重警方4日透過記者會表示，王男歡唱後對女友施暴，廖姓員警趕赴處理，廖員事後已致歉，警方不會護短，將依執行公務傷害罪嫌函請地檢署調查。

23歲王男三重好樂迪歡唱後，與女友發生爭執，警方接獲報案，由23歲廖姓員警4日清晨4時許前往處理，王男酒醉不斷對廖警罵髒話，廖員將王男上銬後疑似情緒失控，動手毆打、連呼9掌對王男施暴，另一位女員警在旁不知如何是好，過程遭附近民眾錄下，並上傳到臉書爆料公社，警方暴力事件再度引發熱議。

網友紛紛留言，「支持警察嚴正執法，但影片沒頭沒尾難斷是非」、「反正殺警都無罪了，不如先打再說」、「不知前因後果的路人會打抱不平？」、「警察打人被放大檢討，警察被殺就活該倒楣逆」。

三重警分局4日下午於分局舉行記者會澄清，副分局長劉德明指出，廖員已承認當時情緒過於激動，已向對方致歉，警方不會護短，將廖警依執行公務傷害罪嫌函請地檢署調查。

(中時 )