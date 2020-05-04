莊人祥表示，今天新增的個案437，為三十多歲女性，因為與383同班機，座位相隔一排，因此改列為居家隔離對象，經過四次採檢，才確診。莊人祥表示，該個案具有醫療背景，雖然距離4月9日入境到住進負壓隔離病房確診長達25天，但因為居家隔離期滿後，仍自主健康管理7天都有戴口罩，沒有擴散的疑慮。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增一名確診個案，為30多歲女性，1月30日至美國就學，4月9日入境時無症狀，居家檢疫期間因同班機旅客確診(案383)兩人座位相隔一排且不同邊，於4月11日改列為居家隔離對象。

指揮中心發言人莊人祥表示，案437居家隔離期間僅在4月15日出現輕微流鼻水症狀，因為剛好切洋蔥流眼淚，以為是切洋蔥導致，所以都沒有主動通報，直到居家隔離期滿後，不放心主動要求採檢，才確診。

指揮中心指出，個案4月24日隔離期滿後，於4月27日主動聯繫衛生單位表示有流鼻水、鼻塞症狀，由衛生單位安排就醫採檢，因檢驗結果呈現弱陽性，於4月30日收治於負壓隔離病房，為求慎重，分別於4月30日、5月1日及2日採檢送驗，於今日確診；個案目前無症狀，住院隔離中。

(中時 )