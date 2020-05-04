高雄市長韓國瑜罷免案僅剩1個多月就要投票了，讓許多挺韓支持者相當擔憂韓真的會被罷免，但也有韓粉美女不畏罷韓團體，在挺韓社團秀出穿著挺韓T恤的背影，力挺韓國瑜到底的決心。

面對罷韓團體的步步進逼，一位挺韓的22歲美女網友在臉書社團「反罷韓.救高雄」粉專上分享一張照片，只見該網友秀出穿著「22歲反罷韓」的背影照片，力抗罷韓團體的「霸韓」行為，最後更用個愛心表示挺韓到底的堅強意志和決心。底下韓粉看到紛紛表示，「我45歲，反罷韓國瑜」、「美女加油」！

挺韓美女「露背」挺反罷韓。(圖片摘自「反罷韓.救高雄」臉書)

(中時電子報)