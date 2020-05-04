今年第15任總統副總統就職紀念週邊由文化總會負責統籌，邀聶永真設計主視覺，以總統蔡英文及準副總統賴清德的剪影貫穿，與中華郵政、台灣菸酒公司出品第15任總統副總統就職紀念郵票與五款就職紀念酒。

文化總會副秘書長李厚慶表示，文總首次統籌520就職相關事務，也首創就職紀念酒與台酒聯名，把台灣設計實力及文化元素與人民日常結合，啟動台灣設計文化產業再度活絡。

此次延續上屆「去威權化」的設計理念，聶永真以抽象的圖案，透過四款郵票傳達台灣民主的多元價值與政府的角色，包括民主、就位、方向、綻放等四種不同意涵，並把後三者概念延伸應用在紀念酒中的「OMAR」、「啤酒」和「玉尊」的包裝上，至於今年經典款「陳高」及「陳紹」，則透過鶯歌陶瓷廠臺華窯與歐文瓷的瓶身製作輔以精緻設計，讓台灣在地文化與設計力量，展現在2020總統副總統就職紀念週邊。

其中，高難度的窯燒漸層工藝，展現台灣陶作技術的成熟。陳紹結合鶯歌窯文化，瓶身採黑色霧面，自瓶頸處為釉噴窯燒後的自然流形，聶永真也商請書幀設計師何佳興為陳紹、陳高，量身打造專屬刻章，字體融合原住民菱形紋型態，以當代藝術手法再造複合字體，傳遞台灣文化脈絡交疊的面貌。

(工商 )