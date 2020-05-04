新冠肺炎全球肆虐，台灣政府自4月9日開始，同意開放國內民眾寄送外科口罩給在國外的配偶、二親等以內的親人，數量管制在每兩個月可寄30片，但有民眾投訴，從4月中要寄口罩給美國的親人，卻一直卡關在國內，卡快三周時間才能寄出，讓升斗小民莫可奈何！

有民眾向本刊投訴，由於在美國的家人急需口罩，因此她向經濟部國貿局申請的許可證一通過，立即於4月16日前往郵局辦理寄送口罩包裹，口罩包裹4月21日被運至桃園國際機場國際航空科，原訂5月1日離開台灣，近期又改成5月5日才能離開；相較3月24日於同一郵局寄出泡麵、洗手乳等物品，3月25日送至桃園國際機場國際航空科，3月26日就離開台灣運往美國，口罩包裹的寄送流程很有問題。

該民眾說，當時看到預定5月1日才能將口罩運往至美國，「嚇了一跳」，於是打電話詢問桃園國際機場國際航空科；結果對方回應說因為是內容物是口罩，需再送至相關單位查核。對此，該民眾不滿表示，「已經申請許可查核過了，怎還要送到其他機關審查？」

該民眾批評，從經濟部拿到許可證後，還要多花5天以上時間再次審查，才能轉至桃園機場，若這幾天當中有飛美國班機，豈不耽擱小民的口罩寄出時間？民眾直呼，很多人寄口罩到國外都卡關，聽說最快的是只卡在台灣10天，「這個政府流程真的要命！」

該民眾表示，政府這般作業速度，寄出後卻有超過半個月的時間滯留在台灣，等家人收到或許已一個月後，升斗小民真的莫可奈何啊！民眾說，口罩外交持續進行中，但國人親友的口罩寄送卻很掉漆，希望政府能夠檢討改進運送流程。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)