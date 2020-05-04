經過不短的一段隔離時間，大陸民眾終於可在「五一」出門走走。據百度地圖大陸總體遷徙規模指數曲線顯示，「五一」假期首日，大陸人口遷徙曲線較此前數月出現大幅提升。據官方數據，5月1日大陸接待境內游客總人數達2319.7萬人次，實現境內旅游收入約97.7億元。

據百度地圖5月1日遷徙大數據斑點圖顯示，人口流動南方比北方更活躍；大陸人口遷入地較明顯集中在珠三角、長三角以及中部成渝城市群和西北部的西安。具體看，當日大陸熱門遷入城市的前三名是廣東省東莞市、深圳市和四川省成都市；整體來看，5月1日排在前10位的遷入城市中，廣東省占半席。

進一步看，數據顯示，在東莞遷入人口總量中，深圳市占了44.12％，其次是廣州市、惠州市；東莞遷入人口數量排名前10位的城市全部為廣東省內城市，這也契合了疫情下，今年「五一」假期民眾出遊以短途旅行為主的特徵。

在大陸熱門遷出城市中，熱點遷出地與熱點遷入地基本重合，珠三角、長三角以及中部成渝城市群也都是人口熱門遷出城市；在人口遷出城市中，四川成都拔得頭籌，根據5月1日數據，當天成都市遷出人口數量占大陸遷出人口總量的3.42％；深圳市和廣州市則分別以3.41％和3.25％分居第二和第三位。

至於，作為遷出最熱門城市，成都遷出人口都去了哪兒？數據顯示，5月1日，每10個成都遷出人口就有一個去了眉山市，其次是德陽市、綿陽市等成都周邊城市。排在前10名的目的地，除了重慶市，其他均為四川省內城市。

另外，有系列數據顯示，雖然大陸民眾出遊興致提高，但對疫情還存在擔憂，「安全」依然是人們目前出行最重要考慮因素；整體看，「旅游熱度」的恢復還需要一段時間。

(旺報 )