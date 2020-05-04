高雄市長韓國瑜的太太李佳芬（後右三）4日探視單親媽媽。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

「租房子」對弱勢家庭而言，是一筆不小的支出。高雄市長韓國瑜的太太李佳芬與社會局人員，4日到左營區、小港區單親家園探視，她致贈水果禮盒、洗手乳，也鼓勵單親媽媽，打拚工作之餘，要有均衡的飲食，防疫期間才能照顧好自己和孩子。

高雄市社會局為了協助經濟弱勢的單親家庭解決短期居住需求，在高雄市左營區、小港區及鳳山區設置4處單親家園，並配置專業社工員，陪伴他們成長，成為堅強溫暖的「後頭厝」。

李佳芬在養兒育女的這條路上感同身受，她 除了關心單親家庭的生活現況，也問了孩子們的學習情形，和單親媽媽們聊到自己兒時學習燒柴煮飯等趣事。

從事銀飾買賣的單親媽媽阿梅，現場展示了自己手工製作的小小攝影棚拍攝飾品；家事達人單親媽媽小竹，兩個孩子從小就很會幫忙做家事，還現場摺衣服給大家看，讓媽媽相當欣慰。

看到單親媽媽家中有插花，李佳芬也透露，最近她買了一些花，在家中試著插花，研究怎麼養花，也跟單親媽媽一起分享心得。

(中時 )