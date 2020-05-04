新冠肺炎疫情來到5月起，各國都撐不太住了，4月底開始不少國家都提出不同的解封計畫，許多歐美人士問「口罩要戴多久？」台大公衛學院院長陳秀熙表示，台灣做了境外阻絕以及減災計畫，這對控制疫情當然有好處，但是代價是很多經濟活動的損失；解封還是要基於實證，對不同場所有不同要求。台大公衛學院也提出依照各國「陽性率（陽性人數／檢查人數）」來管制入境人數的估算，例如某國陽性率0.9％，則台灣每日可讓該國1.5萬人入境。

陳秀熙表示，以新冠肺炎全球群聚感染人數來說，發生在郵輪、船艦上的群聚感染是全球最高，逾500人竟有34樁，宗教團體也有22樁；再來就是公司機構、長照和社福機構，逾100人的群聚感染各自達到22樁和21樁。這些場合解封必須非常謹慎管制。未來大型聚會活動要做風險評估，且仍需增加人群距離，且加上發燒篩檢、接觸史隔離、戴口罩、勤洗手等防治措施。

至於邊境管制方面，台大公衛學院認為可以逐步解封，方法是依照該國陽性率來管制入境人數：陽性率小於0.5％的國家，每日最多可開放入境3萬人；陽性率0.5到1％的國家（例如韓國到5月2日陽性率0.9％），每日最多可開放入境1.5萬人；陽性率1到1.5％的國家（例如美國1.3％、義大利1.5％），每日最多可開放入境1萬人；至於陽性率1.5％以上國家，必須採取非常嚴格措施。

陳秀熙對本報補充3點：第一，陽性率必須每日檢測、更新，依此推算出來的每日可入境人數要怎麼組合，要看出入境管制局和指揮中心的決策；第二，陽性率和一國人口數有關，因為陽性率的分母反映一個國家的人口數，但這是基於有普遍採檢的前提，像台灣採檢人數少，可能就不能這麼看；第三，台灣因為嚴格境外阻絕，有效感染宿主也減少，計算陽性率時必須考量這一點。

台大公衛學院院長詹長權補充，目前各國都在討論入境解封事宜，包括入境旅客得提供母國的檢疫證明書，因此檢疫證明書必須具備彼此通用性；也可能入境時還要再做一次檢疫，這涉及各國的檢測能量。目前歐盟內部和亞洲幾個國家都在談入境解封，是否認證個別城市而非整個國家，且跨國商務人士只能從事商務行動，在固定幾個旅館與工作地點「兩點一線」來回，這或許都是未來生活的新常態。

(旺報 )