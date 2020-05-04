北市警中山二派出所後方眷舍梁柱剝落，嚴重影響派出所建物結構。（台北市議員許家蓓研究室提供／張立勳台北傳真）

北市警中山分局勤務全國之冠，該分局中山二派出所處理的案件又最複雜，市議員許家蓓4日發現，該派出所後方警察眷舍年久失修，梁柱破裂、樹根亂竄猶如「惡靈古堡」，嚴重影響派出所建物結構，她抨擊警察局太離譜，把員警性命當兒戲，竟讓最精銳部隊住在最破舊危樓，完全不顧員警安全。警察局長陳嘉昌對此回應，已委託律師對不合規定住戶提告，一旦搬走就啟動改建。

中山二派出所已使用66年，為北市屋齡最高的派出所，許家蓓今指出，該棟派出所後半是警察眷舍，入口用鐵皮屋遮住，屋內還有樹木亂竄，不樓梯生銹、天花板鋼筋裸露，不時還有磚塊掉落，走廊堆滿垃圾，房屋內還有樹根亂竄，根本像是「惡靈古堡」。

許家蓓表示，眷舍結構嚴重影響前方派出所，長年有漏水情形，目前43名員警也只有4人願意住在派出所，其他人都不敢住在這樣的危樓，警局明明有找建築師鑑定列入改建名單，卻完全沒有編列改建預算，她痛批警局擺爛，把員警性命當兒戲。

她說，中山二派出所轄內刑案、竊盜、暴力犯罪等案件數名列前茅，警局竟讓最精銳的部隊，在最破舊的危樓辦公，陳嘉昌看到不心疼嗎？在外辛苦執勤後，回到派出所只能提心弔膽不能好好休息。

對此，陳嘉昌回應，有3戶不符規定但仍住在眷舍，已委託律師提告，他也坦言速度太慢，一旦搬走就會加速重建腳步。

(中時 )