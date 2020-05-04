北韓領導人金正恩消失20天，5/1勞動節出席順天磷肥工廠竣工剪綵典禮。破除國際間各種流言蜚語。對於出現的金正恩是本尊還是替身，再度引起網友討論。資深媒體人趙少康就直言，國安局長邱國正在立院回應金正恩健康情報，「這在情報圈是不能講的」。

邱國正日前在立院備詢，被問及北韓領導人金正恩健康狀況，證實他確實生病了。今4日在立院再被問及金正恩情報是否有誤，邱說，「情報不是是非題，而是判斷題，國安局有在掌握」，但他也重申，「金正恩就有病阿！他也不了解錯在哪裡，他不會作辯解」。

趙少康今4日在《YAHOO TV》「鄉民來衝康」表示，邱國正在國會的作證說法，這在全球是開先例的，他認為，美國總統川普也不敢公開表態，金正恩真的有生病，邱國正身為台灣情報圈的主管機關，雖然才當了幾個月，但是很明顯還沒進入狀況，當時質詢還回應質詢的蔡適應立委，「私下告訴你」，這完全不合理，「大家都公開看到的回應，怎麼能叫私下？」。

對於邱國正喊冤，趙少康更氣了，他直言「這根本就廢話」，立委們是想知道「金正恩消失這段時間，到底有沒有發生重大疾病(植物人、腦死)或隱患(中風、心導管支架)等。邱國正的說法，根本是「半瓶水響叮噹」。他更舉例：南韓、日本、中國大陸、美國就算知道也從未以官方回應金正恩健康問題，「真正懂情報的，很清楚這事是不能講的」。共同主持人尹乃菁也強調，就算是半瓶水也不打緊，重點是不要響，不然真的丟盡國家顏面。

至於「是不是本尊」這件事，趙少康認為，這需要很多時間和資料去交叉比對的，並不是幾個小時看一看就能確定。且就算不是本尊，也不應公開回應，要知道，北韓這樣高度集權的社會主義國家，對領導人的健康、生死，看成是頭等大事，台灣這樣指指點點，可能會影響兩國情誼。

(中時電子報)