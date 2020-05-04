香港金融管理局（HKMA）4日公佈，外匯基金於2020年第一季投資虧損為861億港元，是自2001年以來最大季度虧損，主要受累於股票投資虧損，但據初步估算，外匯基於4月已經轉賺300～400億港元。

金管局副總裁李達志在立法會會議上指出，新冠病毒疫情與石油價格戰的影響，導致市場氣氛急劇轉壞、環球股市在短時間內大幅調整，大部分股票市場都有雙位數跌幅，此外，美元匯價升至三年最強水位，亦令外匯基金的非美元資產受損。

前三月，外匯基金在香港股票、其他股票以及外匯分別虧損284億港元、831億港元及290億港元，債券則有544億港元收益。

經修訂數據顯示，外匯基金於2019年第四季投資收入為603億港元，2019年全年投資收入2,622億港元。

外匯基金主要用於以支持港元，香港自1983年起實行港元與美元掛鉤的聯繫匯率制度。

(工商 )