梅威瑟(Floyd Mayweather)前陣子表示，他願意出馬傳授功夫給前WBC重量級拳王懷德(Deontay Wilder)，幫助他奪回拳王寶座。懷德之前因為誤穿過重的戰甲，被挑戰者福瑞(Tyson Fury)搶走了冠軍腰帶。

懷德與福瑞都被視為當今拳壇最強的男人，福瑞武藝高強，懷德則被批評空有力量而無功夫。梅威瑟向來以技術見長，「如果我來訓練他(懷德)，我能教他如何打贏。」

梅威瑟是有家傳武藝的，他父親是拳手，叔叔是兩次世界冠軍，他自幼就被祖母當成拳手培養，祖母叫他專心打拳不必去找工作。後來叔父把武藝傳授給他，讓他成為拳壇不敗神話。他叔父今年3月去世，梅威瑟表示願把他的拳擊知識傳承下去。

「鐵拳」泰森(Mike Tyson)說：「通常最好的教練不會是最好的拳手，但我認為梅威瑟有機會成為好教練。梅威瑟與眾不同的是他成天泡在體育館，就算他出去吃喝玩樂，隔天也一定會回到體育館。他已經持續25年了。」泰森看好梅威瑟的自我要求與紀律，有潛力成為一個好老師。

(中時電子報)