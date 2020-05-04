消防車輛及人員肩負救人重責，多數用路人會禮讓，但交通事故仍屢見不鮮，北市議員王浩發現，過去5年北市消防局所屬各式車輛發生72件車禍，平均每月至少1件，造成消防員1死、民眾1死，其中更有2成事故是在非執勤期間，「救人要搶快，但不能出師未捷身先死！」要求消防局檢討改善。

消防局統計，2015至2019年間，北市消防局所屬各式車輛共發生72件事故，包括救護車47件、消防車19件以及警備車6件，共造成消防員10人受傷、1人死亡，民眾21人受傷、1人死亡，並有1輛救護車以及1輛消防水箱車因事故報廢，損失金額約484萬元。

王浩今在北市議會警政衛生部門質詢指出，72件事故中，有56件是發生在出勤中，但也有超過2成、共16件事故是發生在公務洽公或勤務結束歸隊途中，且過去有獲得保險理賠的27件事故中，竟有85.2％、共23件事故的主要肇責都是消防員，歷年理賠金額共計471萬元，凸顯消防救護人員行車時輕忽大意。

王浩認為，救人如救火，消防員駕駛消防車好像在開火戰車，但出師未捷身先死，甚至非出勤時也出車禍，談何救命？消防局應掌握消防人員事故原因，加強督導管理。

消防局長吳俊鴻表示，北市消防人員平均年齡38歲，其中未滿30歲者占3分之1，許多同仁救災時想要搶快，可能是導致事故原因之一，會加強同仁交通安全宣導，降低事故率。

(中時 )