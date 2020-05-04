屏縣府打造大型花牆及花熊，邀請洽公民眾打卡、同時行銷產業。（林和生攝）

屏縣府打造大型花熊，可愛模樣讓民眾爭相打卡拍照。（林和生攝）

每年5月是屏東花卉盛產季節，今年受到新冠肺炎疫情影響，外銷市場受阻，屏東縣政府特地邀集花農及縣內萬名中小學生，將在母親節前夕透過網路教學、手作花束，除了送給媽媽，也替產地花農加油打氣。

蝴蝶蘭業者許志賢指出，受到歐美封城鎖國影響，外銷花卉數量相較以往僅剩3成，價格更崩跌9成，以年外銷產值60億元，今年恐只能力保30億元；主要外銷日本的文心蘭，外銷產量也僅剩1成，花農面臨產業寒冬。

屏東縣長潘孟安表示，屏東花卉種植種類繁多，其中又以蝴蝶蘭、黃椰子及文心蘭等外銷成果豐碩，以文心蘭為例，屏東種植面積64公頃、占全台第二，年產量高達1430萬支；另外腎藥蘭全國種植面積14公頃，屏東就占12公頃，在疫情衝擊下受創特別嚴重。

為協助花農度過疫情，縣府特別推出3款手作花卉的線上影音教學，讓學生在教室中觀看教學影片，除能了解在地花卉產業，同時又可在母親節期間親手製作花束送給媽媽。

除此之外，縣府布置2處大型花牆，更以1萬5000朵康乃馨打造花熊，並透過立牌解說花卉知識，更可供洽公民眾拍照打卡。潘孟安透露，後續更將加碼推出由花農設計的花卉禮盒，送給第一線如衛生、警消、防疫藥局等配合值勤防疫人員，藉此慰勞辛勞。

(中時 )