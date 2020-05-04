大肚區公所準備加持過的「文昌帝君加持好運文具組」，5月8日起開放持發票兌換。（大肚區公所提供／林欣儀台中傳真）

受新冠肺炎疫情影響，多場考生祈福活動今年變更形式舉辦或取消，台中市大肚區公所為幫助考生穩定情緒，仍決定7日在磺溪書院舉辦考生祈福，但為避免多人群聚，除邀地方民代及國中小校長參加，只開放10名考生代表，並將開放兌換「好運文具組」。

大肚區公所每年都會在大甲媽祖出巡前舉辦考生祈福活動，今年受疫情影響，媽祖遶境取消，而考生祈福活動則從原訂的3月中順延至4月，後又改為只舉辦內部祭祀儀式、不開放考生參加，考生可在書院內掛置祈福卡，但考量國中會考將屆，決定開放10名考生代表祈福。

7日將舉辦的祈福儀式與往年差不多，都採古禮舉辦，從鳴炮到三獻禮，獻包子、狀元糕與粽子等流程不變，區公所指出，以往參加祈福儀式者約達500人，今年改由區內國中小校長及10名考生、地方民代代表參加。

而在祈福儀式結束後，區公所將於8、9日兩天開放民眾兌換「文昌帝君加持好運文具組」，連續2天早上9至11點、只要持3至5月的統一發票即可兌換好運文具，每人限兌換2組，到區公所排隊兌換文具者須戴口罩並量測體溫。

(中時 )