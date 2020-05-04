高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，韓是否會被罷免成功，使外界高度關注。有網友也分析，認為民進黨其實不會真的想罷免韓國瑜，放著一個提款機在地方上，等到要選縣市首長的時候拚命提款，連帶影響國民黨的其他縣市選舉，「真的會有那麼長遠的選舉計畫嗎？」網友回文稱從讓韓退出北農，去高雄選市長，到讓他被動出來參選總統，「這盤棋就是下的這麽大」，但也遭回酸「民進黨下棋下到中央被地方諸侯包圍」。

網友medi588在PTT發文指出，罷韓眼看就剩下一個月左右，國民黨要怎麼幫助韓國瑜呢？讓他有新聞，感覺只會讓話題繼續燒；不讓他有版面，感覺大家又不知道他做了什麼。該網友說現在疫情發燒 然後罷韓團體不斷增取新聞版面，目前也是議會質詢的階段，韓國瑜不好好處理只會一直被扣分下去，行政院副院長陳其邁會要回防高雄，還是繼續做副院長呢？

該網友提及，他朋友覺得民進黨其實不會真的想罷免韓國瑜，放著一個提款機在地方上，等到要選縣市首長的時候拚命提款，連帶影響國民黨的其他縣市選舉。「但我覺得，現在能拿回一個執政都市就拿，真的會有那麼長遠的選舉計畫嗎？」

對此，有網友回文表示「有啊，你看從讓韓國瑜退出北農，然後去高雄選市長，接下來讓他被動出來參選總統，這盤棋就是下的這麽大，大到讓你沒辦法想像」，卻遭另名網友冷回「民進黨下棋下到中央被地方諸侯包圍」。此外，也有網友表示「認真做事 勇敢質詢」、「韓這個提款機不會因罷免而提前消失的」。

(中時電子報)