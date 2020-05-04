擁有燙金門牌，府會園道1號的超級豪宅「寶璽天睿」，社區均價每坪達66.3萬，站上台中十大豪宅第二名。（盧金足攝）

品牌建商由鉅建設在國美館特區打造的「由鉅大恆」，獲很多名人與頂級客青睞。（盧金足攝）

龍寶建設董事長張麗莉一手打造的「龍寶謙臻邸」、「龍寶四季臻邸」，雙雙登上台中十大豪宅金榜。（盧金足攝）

「由鉅大恆」位在美術綠園道旁，也是國美館第一排，高居十大豪宅排行榜。（盧金足攝）

國際建築大師伊東豊雄高樓層豪宅力作「富邦天空樹」，已成建築地標。（盧金足攝）

台中市豪宅「億」級交易，不受疫情影響，十大豪宅大風吹，依內政部五月份實價登錄顯示，台中豪宅王由「大陸宝格」一坪67.1萬奪冠，擁有燙金門牌的府會園道1號「寶璽天睿」揭露的15筆交易，社區均價每坪66.3萬居次，台中市建築經營協會理事長邱名仕說，十大豪宅很多都是國際級大師之作，台中建案已成國內外建築師競技舞台。

五月份新出爐台中10大豪宅社區排行榜，大都位在七期新市政中心與西區國美館特區，十大排行榜，依序為：1.大陸宝格、2.寶璽天睿、3.由鉅大恆、4.寶輝秋紅谷、5.富邦天空樹、6.龍寶謙臻邸、7.龍寶四季臻邸、8.國泰層峰，另大陸丽格、雙橡園1617並列第9。

其中「寶璽天睿」受矚目頂樓的樓中樓戶，總面積322.6坪，以總價2億4670萬元成交，拆算車位後單價為82.1萬元，社區次高則出現在31樓戶，總面積209.1坪，以總價1億4800萬元成交，拆算車位後單價為76.5萬。

此外「大陸丽格」的兩筆交易皆為後棟戶別，5樓成交為B2戶別，總面積88.9坪，以總價4214萬元成交，扣除車位後單價為52.6萬元，屬於社區中，相對較低樓層，也成為社區的定錨價，而22樓戶雖同樣為後棟，屬中高樓層坪數較小的C2戶別，總面積66.4坪，拆算車位後單價站上58萬。

「寶璽天睿」由加拿大國寶級建築師Michael Green操刀，公設空間與庭園景觀邀請日本兩大神級人物規畫，被譽為神級空間大師的片山正通與庭園景觀大師藤田久數，空間格局以特有的一層兩戶Z字形設計，達到各戶間無鄰牆，庭園景觀以27米前庭退縮結合寬闊市政公園綠地景觀，種植16米高珍貴的五葉松、九芎、青楓等台灣原生種大喬木，形成新市政公園森林祕境社區。

寶璽建設總經理周白琇指出，該案全棟為SS純鋼骨結構，打造出比照台北101等級的世界級防震結構，外牆採用日本原廠YKK金屬單元帷幕外牆，由日本技術團隊施作；全棟石材立面，工法有別傳統乾式掛裝，採用德國Fischer精密工法安裝石材外牆的建築。

「大陸丽格」由大陸工程與義大利國寶設計大師Antonio Citterio聯手打造，以精緻建築工藝，強調忠於原創、不妥協理念下，雕琢出琥珀色蜂巢狀建築體，展現頂級國際建築設計精神與魅力，與台中國家歌劇院互輝映，成為七期藝文重鎮的新亮點。

(中時 )