隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，各大學近期紛紛獲知教育部有意讓最初因疫情因素，無法在台就讀的外籍生繼續完成學業，相關返台許可先前透露，將預計七月後開放。對此中央流行疫情指揮中心則表示，需要了解更多大陸疫情狀況才能討論。

陳時中表示，對於大陸疫情狀況「是我們想知道的」，因為牽涉很多人如何進來，以及後配合疫情情況做適當的管理，包含到底有沒有量能這樣做，以及考慮遠距離教學是否符合教育需求。

陳時中指出，境外生的因為人數眾多，需要更多相關情報才作各種考慮，有好幾個面向要與教育部再討論。

(中時 )