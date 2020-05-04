何時開放陸生來台 陳時中：要了解更多大陸疫情 15:462020/05/04 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 何時開放陸生來台 陳時中：要了解更多大陸疫情。示意圖為桃機（資料照 陳麒全攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，各大學近期紛紛獲知教育部有意讓最初因疫情因素，無法在台就讀的外籍生繼續完成學業，相關返台許可先前透露，將預計七月後開放。對此中央流行疫情指揮中心則表示，需要了解更多大陸疫情狀況才能討論。 陳時中表示，對於大陸疫情狀況「是我們想知道的」，因為牽涉很多人如何進來，以及後配合疫情情況做適當的管理，包含到底有沒有量能這樣做，以及考慮遠距離教學是否符合教育需求。 陳時中指出，境外生的因為人數眾多，需要更多相關情報才作各種考慮，有好幾個面向要與教育部再討論。 (中時 ) #疫情 #陳時中 #大陸 #開放 #境外生 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸全國兩會 521登場 04:102020/04/30 財經要聞 社論／你被陳時中洗腦了嗎？ 04:102020/04/30 時論廣場 防疫表現亮眼！媒體人兩句話形容陳時中 10:372020/04/30 政治 《傳產》加零給力、股市回穩 4月房市下半場回神 17:222020/04/30 財經 古坑青農座談 研商振興方案 04:102020/05/01 地方新聞 五一連假見這地方人潮爆滿 網驚：疫情已過？ 23:192020/05/01 生活 蘋果Q1營收 穩住成長步伐 04:102020/05/02 財經要聞 沒有境外生 損失130億重創高教 04:102020/05/02 生活新聞 境外生7月起可返台？教育部：配合防疫盡力協助 13:322020/05/04 生活 選台北市長？媒體人點名他戰陳時中 釣出苦苓斷言結局！ 13:482020/05/04 政治 生活熱門新聞 出大事？唐綺陽曝下一波社會震盪... - 生活 周二變天 氣象局：2波鋒面接力 - 生活 案430爽玩澳、日回台確診？桃園巿揭真實身分 醫藥費全民埋單 - 生活 梅雨季來了！吳德榮：第一道梅雨鋒面這天報到 - 生活 金正恩對比照又被抓包！網驚：招牌菱角嘴沒了？ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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