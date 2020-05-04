宏達電（2498）針對旗下高階PC VR虛擬實境裝置系統VIVE Cosmos系列，推出的「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板（External Tracking Faceplate）」即日起正式開賣，台灣市場建議售價6,600元。

宏達電於去年下半年推出針對一系列模組化面板而構建的VIVE Cosmos，能透過搭載不同面板以擴充設備的功能，為宏達電迄今為止功能最豐富的高規PC VR系統。

為提供現有VIVE Cosmos使用者也能同時享有VIVE Cosmos Elite更精確定位及準確追蹤的體驗效果，宏達電亦將「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板」獨立販售，使用者並將可同時保有inside-out追蹤系統的便攜性，與outside-in精準追蹤體驗，更全面能滿足用戶在家與在外的使用需求。

「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板」相容於SteamVR基地台1.0／2.0，與VIVE 1.0／2.0控制器，同時支持VIVE既有周邊之完整配備，包括VIVE移動定位器和VIVE無線模組，能提供使用者無束縛的VR體驗。

圖說：宏達電針對VIVE Cosmos系列推出的「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板」，即日起在台上市開賣，讓現有VIVE Cosmos使用者能依手上的設備進行組合升級，建議售價6,600元。

(工商 )